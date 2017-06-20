في عيد ميلادها الخمسين... نيكول كيدمان تُبرهن أنّ العمر مجرّد رقم!

في عيد ميلادها الـ50... نيكول كيدمان رحلة من التألق!

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LBCI News Lebanon

تحتفل الممثلة الأستراليّة الناجحة نيكول كيدمان هذا الأسبوع بعيد ميلادها الخمسين.

فهل تصدقون أن كيدمان بدأت التمثيل منذ ثلاثة عقود؟

من راقصة فاتنة في فيلم "مولان روج" إلى أم قوية الارادة في فيلمها الأخير "ليون"، قدمت نيكول كيدمان العديد من الادوار في مسيرتها المهنيّة التي بدأت في أوائل الثمانينات.

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وتزوجت كيدمان عام 1990 من النجم توم كروز، لكن زواجهما انتهى عام 2001 بسبب خلافات بينهما.

وكانت كيدمان قد واجهت صعوبة في الحمل حتى قررت تبني إيزابيلا في عام 1992 و كونر في عام 1994.

ثم أنجبت ولدين من زوجها كيث أوربان الذي تزوجته منذ 10 أعوام.

وتوجت رحلتها المهنيّة بالنجاح والتألق وحازت على العديد من الجوائز.

وعلى الرغم من بلوغها سن الخمسين، ما زالت حسناء ولطالما برهنت أنّ العمر مجرّد رقم.