حاول سرقة صراف آلي بالتنسيق مع موظف...فأوقفا بالجرم المشهود

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص

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LBCI News Lebanon

بعدما توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول تخطيط أشخاص لسرقة الأموال الموجودة في داخل الصراف الآلي التابع لأحد المصارف في محلة الضم والفرز - طرابلس، تمكنت قوة من المفرزة في 18 حزيران من توقيف أحد الضالعين، بالجرم المشهود، بعد تسلّله عبر السور المحيط بالصراف الآلي، حيث كان يخفي وجهه بواسطة قناع أسود ويرتدي قفازات في يديه محاولاً فتح الآلة بواسطة مفاتيح خاصة بها.

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وتبيّن أنه يدعى: ط. إ. ( مواليد عام 1990، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بأعمال السلب والسرقة.

وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط لهذه السرقة بالإشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، وبمساعدة أحد موظفي المصرف، ويدعى: أ. ص. (مواليد عام 1990، لبناني)، الذي تمّ توقيفه، واعترف بتسليم المفاتيح للموقوف الأول وأعطاه التوجيهات اللازمة للقيام بعملية السرقة، ليصار لاحقاً إلى تقاسم المبلغ المسروق في ما بينهم.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكهما.