بالفيديو- جلسة تصوير غير اعتيادية لزوجين... أمام انفجار!

جلسة تصوير غير اعتيادية لزوجين...

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LBCI News Lebanon

يحاول كل ثنائي التقاط الصور الأجمل والأكثر تميزًا خلال حفل زفافه وبخاصة في عصر وسائل التواصل الإجتماعي بحيث تنتشر الصور المبدعة بكثافة حول العالم.



وحصل ذلك تمامًا مع الزوجين اليابانيين اللذين خضعا لجلسة تصوير على قمة جبل كان يُستخدم كمقلع.

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وحضّر طاقم التصوير جلسة تصوير خارجة عن المألوف إذ افتعلوا انفجارا حقيقيًا وقاموا بتصوير الثنائي وهو يركض بعيدًا منهم.



ولم يتعرّض أحد من الموجودين لأذى بسبب هذا الإنفجار ويذكر أن جلسة التصوير هذه تعود إلى عام 2015 إلا أن مقطع الفيديو انتشر أخيراً على مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم