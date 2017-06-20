كتلة المستقبل: لتلبية حاجات المواطنين

اجتماع في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة،

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LBCI News Lebanon

شددت كتلة المستقبل النيابية على أهمية انصراف الحكومة والأجهزة الرسمية إلى العمل على تلبية حاجات المواطنين الحياتية والمعيشية والبيئية والصحية.

وأكدت خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على ضرورة الانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب لاستعادة الانتظام في المالية العامة خلال العقد الاستثنائي لمجلس النواب، وعلى أمل أن يسهم ذلك في تعزيز الثقة بالوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.

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وفي ما يتعلق بالسلاح غير الشرعي، أكدت الكتلة رفضها لوجود واستعمال السلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، مجددة مطالبتها الحكومة باتخاذ أشد الإجراءات لمكافحة هذه الآفة المستشرية وضبط السلاح غير الشرعي وصولاً لجعله حصرياً بيد الدولة وقواها الشرعية.

كذلك، دانت الكتلة وبشدة جميع العمليات الإرهابية التي تطال الآمنين، مستنكرة عملية الدهس الإرهابية التي طالت المصلين الخارجين من أحد المساجد في بريطانيا.