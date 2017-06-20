بالصور - هبات من اليابان للأمن العام

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أقيم في دائرة أمن عام مرفأ بيروت صباح اليوم، حفل استلام الهبات المقدّمة من اليابان الى المديرية العامة للأمن العام، ضمن إطار مشروع "دعم القدرات لإدارة الحدود في لبنان" الذي تعمل به المديرية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).وقدّمت الدولة اليابانية الى دائرة التحقيق والاجراء في المديرية العامة للأمن العام ثلاث حافلات مخصصة لنقل الموقوفين ضمن المعايير الدولية المتّبعة.وألقى العقيد شمعون كلمة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أثنى فيها على هذه المبادرة القيّمة التي تدخل في إطار تفعيل أعمال دائرة التحقيق والاجراء. وشكر الدولة اليابانية وشدّد على التزام المديرية العامة بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان.