الأعسر أذكى من الأيمن... وهذا ما يُميّزه وفق العلماء!

كشفت دراسة أميركية حديثة أن الأشخاص العسر، أي الذين يستخدمون يدهم اليسرة للكتابة، هم أفضل من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى فيما يتعلق بمسائل الرياضيات والعلوم.



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وشملت الدراسة 2300 تلميذا من الصفوف الإبتدائية والثانوية خضعوا لاختبارات أظهرت نتائجها أن الأشخاص الذي استخدموا يدهم اليسرى تفوقوا على الآخرين في حلّ الأسئلة الصعبة وبخاصةٍ مسائل الرياضيات.



وأعلن الباحثون أن السبب وراء تفوق الأشخاص العسر في بعض المجالات هو أن نصف الدماغ الأيمن لديهم يكون أكثر تطورًا مقارنة مع الأشخاص الذين يكتبون باستخدام اليد اليمنى، وهو النصف المخصّص لعمليات التفكير والإبداع والوظائف المشابهة.



وقال الخبراء إن السبب الآخر لتفوق الأشخاص العسر في الرياضيات والعلوم هو أن بامكان مجموعة الخلايا التي تربط نصفي الدماغ تكون أكبر حجمًا لديهم مقارنة مع الآخرين.



وأشارت الدراسة إلى أنّ للأشخاص العسر قدرة عالية على حفظ المعلومات وتخزينها والتمكن من تذكّرها بسرعة ويذكر أن هناك 10 بالمئة من سكان العالم لا يستخدمون اليد اليمنى.