أطلت الممثلة اللبنانية وبطلة مسلسل كاراميل الرمضاني ماغي بو غصن على معجبيها للمرة الأولى عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وخصّصت ماغي الوقت يوم أمس الإثنين للإجابة عن أسئلة المعجبين وكانت الأسئلة كثيفة إذ لم تستطع الإجابة على كل ما كتب لها على هاشتاغ #AskMaguy.



ونشرت بو غصن مقطع فيديو بعد انتهاء اللقاء شكرت من خلاله دعم جمهورها الكبير كما ذكرت أن هاشتاغ #Askmaguy قد احتل المرتبة الأولى على موقع تويتر.

#AskMaguy trending! Thank you 🤗 love you all 😍😘 #Ramadan karim pic.twitter.com/awq0YyXne2