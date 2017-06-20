بالفيديو: امرأة غاضبة تُطالب بطبيب أبيض البشرة ليُعالج طفلها!

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أظهر فيديو صُوّر خلسة اللحظة التي طلب فيها امرأة من الفريق الطبي في مستشفى للعمليات الجراحية بالحصول على استشارة طبيب أبيض البشرة.وفي تفاصيل، الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق فقط، ظهرت السيدة وهي تصرخ وتقول "هل من طبيب واحد على الأقل من البشرة البيضاء؟".وقد اشتكت الأم التي لم تُعرف هويتها، من أن طفلها يعاني من آلام في صدره في مركز الجراحة في ميسيساوجا، تورونتو بكندا.ولم تكتف السيدة بما قالته فقط بل طالبت أيضاً بأن يكون الطبيب يتحدث اللغة الانكليزية ويكون صاحب أسنان غير بنية اللون.يُشار إلى أنّ الفيديو التقطه هيتش بهاردواج من خلال هاتفه وذلك عندما كان ينتظر موعده لدى الطبيب.إليكم الفيديو الذي أظهر مدى عنصرية السيدة: