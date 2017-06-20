بالفيديو: بقرة ضخمة في مقعد السيارة الخلفي... وهذا ما فعله صاحبها!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزارع أخرج بقرة من المقعد الخلفي لسيارة بعدما سرقها سارقو الحيوانات من المزارع.وقد تم سحب السيارة التي كانت تنقل البقرة الضخمة من قبل الشرطة فى منطقة اوست - دزجوتينسكي بجمهورية كاراشاي - شيركيس في روسيا.واللافت أنّ رجال الشرطة اتصلوا فوراً بصاحب البقرة لحظة رأوا هذه الأخيرة في السيارة ليتم العمل على إخراجها. يُشار إلى أنّ البقرة ظهرت في الفيديو وكأنها كانت تتألم داخل السيارة.يُذكر أنّ الفيديو نال نسبة مشاهدة عالية بعدما تم تداوله عبر الانترنت.شاهدوه وشاركونا آراءكم: