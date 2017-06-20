بالصور - في ظاهرة نادرة جدًا... العثور على حوت نافق على سواحل الإمارات

عثرت الأجهزة المختصة في ميناء الفجيرة في الإمارات على حوت نافق على بعد 3 أميال من ساحل إمارة الفجيرة.
وبحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، يبلغ طول الحوت الذي عثر على جيفته 20 مترًا، ويزن 30 طنًا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الحوت ضخم، وأجريت عملية سحبه باستخدام الآليات إلى شاطئ البحر، كما تم توفير متطلبات حفظه على الساحل".
وأضافت أنه سيُخصّص مكانًا لدفنه والاستفادة من هيكله العظمي في المتاحف والأبحاث العلمية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية الفجيرة ودائرة الأشغال العامة باشرت إجراءاتها لاتخاذ الخطوات الكفيلة بنقله إلى مكان دفنه.
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