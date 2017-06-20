أخبار دولية
20 حزيران 2017
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15 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في سوريا

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15 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في سوريا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك 15 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في سوريا منها طفل قد يكون أصيب بالعدوى في الرقة.
  
ولم يتمكن عمال الإغاثة من إعطاء المصل للسكان في الرقة والمناطق المحيطة بها. ويسيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الرقة التي أصبحت هدفا لضربات جوية تقودها الولايات المتحدة. 
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وكانت المنظمة قد أبلغت في وقت سابق هذا الشهر عن حالتي إصابة بشلل الأطفال في منطقة في سوريا يسيطر عليها جزئيا التنظيم المتشدد في أول ظهور للمرض منذ 2014 وفيما يمثل ضربة لآمال القضاء عليه على مستوى العالم.
 
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