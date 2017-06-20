بالفيديو: هليكوبتر كادت تتسبّب بكارثة كبيرة... هذا ما حصل خلال الاستعراض!

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وثّق فيديو مرعب لحظة اصطدام مروحية بمبنى مطار في النمسا أثناء إقلاعها.وفي التفاصيل، فقد كانت المروحية الجزء الأساسي من استعراض نُظم لافتتاح ممر طوله 397 متراً وارتفاعه 115 متراً يربط بين قلعة رومانية وقلعة قدميه عمرها 700 عام في ريوت النمساوية.يُشار إلى أنّ الهليكوبتر هذه من نوع Bell AH-1 Cobra اشتهرت كثيراً خلال حرب الفيتنام.ولحسن الحظ تمكن الطيار سيغفريد شوارز من إنقاذ نفسه متفادياً بذلك كارثة كبيرة.الجدير ذكره، أنّه حتى الأشخاص الذين كانوا يتفرجون على الحادثة أصيبوا بالهلع الشديد وهربوا.إليكم الفيديو المخيف: