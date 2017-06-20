أخبار محلية
20 حزيران 2017
20/06/2017 12:33:16
تحرك لـ"نساء للسياسة"...إحتجاجا على عدم إقرار الكوتا
التحالف الوطني "نساء للسياسة"...يرفع الصوت
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LBCI News Lebanon
عقد التحالف الوطني "نساء للسياسة" مؤتمرا صحافيا إحتجاجا على عدم إقرار الكوتا في قانون الإنتخاب، أكد خلاله المشاركون أن ما حصل هو محاولة بعض القوى الإستئثار بمواقعها، كما أعلن عن الخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها.
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