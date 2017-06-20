التحالف الوطني "نساء للسياسة"...يرفع الصوت

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LBCI News Lebanon

عقد التحالف الوطني "نساء للسياسة" مؤتمرا صحافيا إحتجاجا على عدم إقرار الكوتا في قانون الإنتخاب، أكد خلاله المشاركون أن ما حصل هو محاولة بعض القوى الإستئثار بمواقعها، كما أعلن عن الخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها.