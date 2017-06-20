مقدمة النشرة المسائية 20-06-2017

الإعلان

غدًا سبعة وستون، وبعد غد سبعة...السبعة والستون هو عدد بنود جلسة مجلس الوزراء التي تعتبر كهربائية بامتياز ، فالبندُ الأول فيها هو " عرضُ وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معاملَ توليد الكهرباء العائمة " ، أي البواخر ... والبندُ الثاني تمديدُ مهلة تنفيذ العقود مع مقدمي الخدمات ... والبندُ الثالث نقلُ اعتمادٍ إلى موازنة وزارة الطاقة على اساس القاعدة الإثنتي عشرية ... والبندُ السادس عشر طلبُ وزارة الطاقة ملءَ بعض المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للنفط.أربعةُ بنودٍ لوزارة واحدة يدل على الأهمية القصوى التي يوليها رئيسُ الحكومة لقطاع الطاقة ، وربما هذا ما دفع لأن يكون وزير الطاقة هو المتحدِّثُ بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح والذي شدد فيه بدوره على أهمية قطاع الكهرباء بقوله : " ملتزمون بتأمينها إلى المواطنين بأقلِ تكلفةٍ وملتزمون بجميع بنود الخطة التي أ ُقرت منذ 7 سنوات "...لكن المريب في جدول أَعمال مجلس الوزراء هو البندُ الرقم واحد وثلاثون ، والذي يرِد فيه حرفيًا " مشروعُ مرسومٍ يرمي إلى إشغال أملاكٍ عموميةٍ بحرية في منطقتي جل الديب وانطلياس العقاريتين ". وقد حاولنا استيضاحَ البلديتين المعنيتين والوزارات المعنية ، فسكَت الجميعُ عن الكلام المُباح، ما يطرحُ السؤال : " لماذا وُضِع البندُ بصيغة التجهيل؟ أيُ وزارةٍ طلبت وضعَه ؟ مَن يستفيدُ منه "؟ هل هذه هي الشفافيةُ المرتجاة؟أما السبعة لبعدِ غد فهي عناوينُ الملفات التي ستبحثها طاولةُ القصر التي ليست طاولة َ حوار ولا طاولةَ تشاورٍ بل لقاءٌ لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة، والسؤال: هل سيتحوّلُ هذا اللقاء إلى دوري؟ وهل التوصيات التي سيخرج بها ستأخذ طابعَها الدستوري في مقرراتٍ لمجلس الوزراء أو في مشاريع ٍ للمصادقة عليها في مجلس النواب؟الأجوبة النهائية بعد جلسة مجلس الوزراء غدًا وبعد لقاء بعبدا بعد غد ، ولكن قبل الاسئلة والاجوبة، لا بد من التوقف، ولو على عجل، عند قرارٍ لقاضي العجلة بالتنحي عن النظر في دعوى " النهار " في قضية وفاة فرح القصَاب في مستشفى الدكتور نادر صعب ، ماذا في اعتبارات التنحي؟