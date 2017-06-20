أخبار دولية
20 حزيران 2017
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هربوا من الموت ليواجهوا قساوة الحياة في المخيمات

المدنيون هم وقود الصراعات السياسية والعسكرية في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,الرقة,المدنيون هم وقود الصراعات السياسية والعسكرية في سوريا
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يعدون الايام التي تصبح فيها الرقة آمنة كي يعودوا الى وطنهم... هنا, في مخيم في البقاع تعيش عائلات سورية تقول انها هربت من بطش داعش في الرقة. يخبرون بكل حسرة كيف هربوا خوفا على حياتهم.
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