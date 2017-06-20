أخبار دولية
20 حزيران 2017
20/06/2017 12:56:56
هربوا من الموت ليواجهوا قساوة الحياة في المخيمات
المدنيون هم وقود الصراعات السياسية والعسكرية في سوريا
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LBCI News Lebanon
يعدون الايام التي تصبح فيها الرقة آمنة كي يعودوا الى وطنهم... هنا, في مخيم في البقاع تعيش عائلات سورية تقول انها هربت من بطش داعش في الرقة. يخبرون بكل حسرة كيف هربوا خوفا على حياتهم.
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