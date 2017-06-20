الكتائب...مستبعدة من الدعوة الرئاسية

من المؤسس بيار الجميّل كان القرار بأن يكون حزب الكتائب القوة الداعمة لرئيس الجمهورية.
هذا النهج سار عليه كل من تعاقب على رئاسة الكتائب: من عهد الوصاية، وحتى عندما كان جورج سعاده معارضاً للرئيس الياس الهراوي،الى منير الحاج الى كريم بقرادوني.
الرئيس امين الجميّل كان في صلب معارضة 14 آذار ومعارضتها للرئيس اميل لحود، ومع ذلك لم يتعرّض لموقع الرئاسة.
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