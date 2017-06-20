الحريري: اشتقنا أن نرى الاعلام اللبناني منافساً شرساً للإعلام العربي

حفل سحور على شرف الاعلاميين في السراي الحكومي

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان الإعلام هو سلاح لبنان الحقيقي وهو مسؤول عن ترسيخ الثقافة الوطنية ويمكنه أن يكون مسؤولاً أمام تعزيز السلم الأهلي والاقتصادي.



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وتوجه الى الاعلاميين بالقول:"استفدت كثيراً من انتقاداتكم وتغيّرت لأن التجربة تغيّر ولكن الشيء الوحيد الذي أؤكد لكم أنه لن يتغير هو أنني سأبقى أحدثكم بصدق"، وابدى سعادته بقرار بعض الاعلاميين خوض الانتخابات النيابية، معتبرا أن دخوله الى الحياة السياسية قد يساهم بالإصلاح الذي يطالب به الناس.



وتطرق الحريري الى المنافسة الاعلامية، قائلا: "في صراع الـ Rating اشتقنا أن نرى الاعلام اللبناني منافساً شرساً للإعلام العربي وليس منافساً على بعضه". وشدد الحريري، خلال حفل سحور على شرف الاعلاميين في السراي الحكومي، على أنهم كحكومة يواكبون التحديات التكنولوجية الجديدة على مستوى وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات لتوفير الانترنت الأوفر والاسرع.وتوجه الى الاعلاميين بالقول:"استفدت كثيراً من انتقاداتكم وتغيّرت لأن التجربة تغيّر ولكن الشيء الوحيد الذي أؤكد لكم أنه لن يتغير هو أنني سأبقى أحدثكم بصدق"، وابدى سعادته بقرار بعض الاعلاميين خوض الانتخابات النيابية، معتبرا أن دخوله الى الحياة السياسية قد يساهم بالإصلاح الذي يطالب به الناس.وتطرق الحريري الى المنافسة الاعلامية، قائلا: "في صراع الـ Rating اشتقنا أن نرى الاعلام اللبناني منافساً شرساً للإعلام العربي وليس منافساً على بعضه".

افطار أقامه قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بالبيال

وكان الحريري قد لفت في افطار أقامه قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بالبيال، الى ان الانتخابات أمامهم وأن تيار المستقبل يجب أن يكون اعتبارا من اليوم في حال استنفار.