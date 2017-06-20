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20 حزيران 2017
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الحريري: نحن كحكومة نواكب التحديات التكنولوجية الجديدة على مستوى وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات لتوفير الانترنت الأوفر والاسرع

الحريري: نحن كحكومة نواكب التحديات التكنولوجية الجديدة على مستوى وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات لتوفير الانترنت الأوفر والاسرع Lebanon, news ,lbci ,أخبار التحديات,نواكب,كحكومة,الحريري,
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الحريري: نحن كحكومة نواكب التحديات التكنولوجية الجديدة على مستوى وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات لتوفير الانترنت الأوفر والاسرع
 
 
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