النائب العام القطري: اختراق وكالة الأنباء الرسمية مرتبط بدول تقاطع الدوحة

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الولايات المتحدة "مندهشة" من موقف السعودية حيال الحصار المفروض على قطر

الولايات المتحدة "مندهشة" من موقف السعودية حيال الحصار المفروض على قطر

أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن بلاده لديها أدلة على أن اختراق وكالة الأنباء الرسمية مرتبط بدول قطعت علاقاتها مع قطر.وقال النائب العام القطري للصحفيين في الدوحة :"إن قطر لديها أدلة على أن هواتف محمولة معينة في دول تفرض الحصار على قطر استخدمت في الاختراق الإلكتروني" .من جهة أخرى، أبدت وزارة الخارجية الأميركية "دهشتها" حيال فشل السعودية والدول المتحالفة معها في تقديم تفاصيل تبرر الحصار الذي فرضته على قطر.ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناورت جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم.