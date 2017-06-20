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ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ب"الهوس" الاميركي بمناهضة روسيا ، بعد قيام واشنطن بتعزيز العقوبات الاميركية على روسيا لدعمها الانفصاليين في اوكرانيا.وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان :"لا استطيع قول شيء سوى ابداء الاسف ازاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل نظرائنا الاميركيين الذي يتجاوز كل الحدود".واضاف لافروف: "مرة اخرى فان هذه العقوبات تفتقر الى اي اساس".وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت تعزيز العقوبات على روسيا قبيل عقد لقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الاوكراني بيترو بوروشنكو في البيت الابيض.