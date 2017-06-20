بن سلمان...خلفا لبن نايف

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له.وأضافت الوكالة أنه تم أيضا إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.ودعا الملك سلمان إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد مساء اليوم الأربعاء في مكة، واختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بموافقة 31 من أصل 34 عضوا بهيئة البيعة.