صحف اليوم
20 حزيران 2017
20/06/2017 23:20:27
ما هو المنتظر في قانون الانتخاب الجديد؟
القانون سيكون عرضةً للنقاش
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LBCI News Lebanon
لم يعد مجرَّد تحليل أنّ هذا القانون سيكون عرضةً للنقاش، على طاولة الحوار، خلال فترة الـ11 شهراً الممدّدة.
فالأوصاف التي أطلقها عليه صُنّاعه أنفسهم، وتأكيدهم أنه في حاجة ماسّة إلى التعديل كافية لإثبات الشكوك.
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