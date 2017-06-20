صحف اليوم
20 حزيران 2017
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ما هو المنتظر في قانون الانتخاب الجديد؟

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ما هو المنتظر في قانون الانتخاب الجديد؟
لم يعد مجرَّد تحليل أنّ هذا القانون سيكون عرضةً للنقاش، على طاولة الحوار، خلال فترة الـ11 شهراً الممدّدة. 
فالأوصاف التي أطلقها عليه صُنّاعه أنفسهم، وتأكيدهم أنه في حاجة ماسّة إلى التعديل كافية لإثبات الشكوك.

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