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21 حزيران 2017
21/06/2017 00:10:05
وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد الليلة في مكة
وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد الليلة في مكة
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LBCI News Lebanon
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