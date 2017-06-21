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21 حزيران 2017
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وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد الليلة في مكة

وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد الليلة في مكة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلمان,الملك,السعودية,الأنباء,وكالة,
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وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدعو لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد الليلة في مكة
 
 
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