انتهاء عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بجنوب الفليبين

اعلن متحدثان باسم الجيش الفيليبيني لوكالة فرانس برس ان المسلحين الاسلاميين الذين كانوا يحتجزون مدنيين كدروع بشرية في مدرسة بجنوب البلاد فروا ليل الاربعاء وتم اخراج الرهائن الـ31 وهم سالمون.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال ريستيتوتو باديا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المسألة انتهت و"لم يصب أي من الرهائن".
وكانت قد أعلنت الشرطة الفلبينية أن متشددين موالين لتنظيم داعش اقتحموا مدرسة في بلدة بيجكاوايان بإقليم شمال كوتاباتو في جزيرة مينداناو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، واحتجزوا عددا من الطلاب رهائن.