انتهاء عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بجنوب الفليبين

ماذا جرى في الفلبين؟

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LBCI News Lebanon

اعلن متحدثان باسم الجيش الفيليبيني لوكالة فرانس برس ان المسلحين الاسلاميين الذين كانوا يحتجزون مدنيين كدروع بشرية في مدرسة بجنوب البلاد فروا ليل الاربعاء وتم اخراج الرهائن الـ31 وهم سالمون.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال ريستيتوتو باديا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المسألة انتهت و"لم يصب أي من الرهائن".

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وكانت قد أعلنت الشرطة الفلبينية أن متشددين موالين لتنظيم داعش اقتحموا مدرسة في بلدة بيجكاوايان بإقليم شمال كوتاباتو في جزيرة مينداناو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، واحتجزوا عددا من الطلاب رهائن.