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21 حزيران 2017
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وكالة الانباء السعودية: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بموافقة 31 من أصل 34 عضوا بهيئة البيعة

وكالة الانباء السعودية: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بموافقة 31 من أصل 34 عضوا بهيئة البيعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمير,اختيار,السعودية,الانباء,وكالة,
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وكالة الانباء السعودية: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بموافقة 31 من أصل 34 عضوا بهيئة البيعة
 
 
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