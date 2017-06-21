أخبار دولية
21 حزيران 2017
21/06/2017 02:46:03
القوات العراقية تتقدم باتجاه جامع النوري في الموصل
القوات العراقية بدأت تحركا باتجاه جامع النوري
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LBCI News Lebanon
أعلنت القوات العراقية انها بدأت اليوم الأربعاء تحركا باتجاه جامع النوري في الموصل الذي أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قيام دولة الخلافة قبل ثلاث سنوات.
وأشار الجيش الى إن قواته طوقت أمس معقل التنظيم في مدينة الموصل القديمة حيث يقع الجامع.
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