القوات العراقية تتقدم باتجاه جامع النوري في الموصل

القوات العراقية بدأت تحركا باتجاه جامع النوري

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LBCI News Lebanon

أعلنت القوات العراقية انها بدأت اليوم الأربعاء تحركا باتجاه جامع النوري في الموصل الذي أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قيام دولة الخلافة قبل ثلاث سنوات.

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وأشار الجيش الى إن قواته طوقت أمس معقل التنظيم في مدينة الموصل القديمة حيث يقع الجامع.