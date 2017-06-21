أخبار دولية
21 حزيران 2017
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القوات العراقية تتقدم باتجاه جامع النوري في الموصل

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القوات العراقية تتقدم باتجاه جامع النوري في الموصل
أعلنت القوات العراقية انها بدأت اليوم الأربعاء تحركا باتجاه جامع النوري في الموصل الذي أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قيام دولة الخلافة قبل ثلاث سنوات.
 
وأشار الجيش الى إن قواته طوقت أمس معقل التنظيم في مدينة الموصل القديمة حيث يقع الجامع. 
 
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