طقس صيفي...والحرارة الى ارتفاع

يستمر الطقس صيفي رطب ومتقلب قليلا اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة، ليعود الاستقرار غدا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصبح حارة في عطلة نهاية الاسبوع.
الأربعاء ٢١ حزيران:
طقس صيفي متقلب قليلا فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال واحتمال بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة مع انخفاض الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٧ درجة.
الخميس ٢٢ حزيران:
طقس صيفي اعتيادي، الأجواء تكون غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٨ درجة.
الجمعة ٢٣ حزيران:
طقس صيفي اعتيادي الأجواء غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال مع ارتفاع طفيف ايضا في درجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٣ و ٢٩ درجة.
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