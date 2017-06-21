الأمير الشاب وليا للعهد...من هو محمد بن سلمان؟

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من هو الامير الشاب:

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الاربعاء نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي أعفى فيه الامير محمد بن نايف من مهامه كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية، على ما أعلن الديوان الملكي.وأشار الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الى ان بن سلمان، سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق كوزير للدفاع.سعى محمد بن سلمان (31 عاما) الى تطبيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية في المملكة وكان يتولى حتى الآن مهام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران في وقت تقود المملكة حملة عسكرية في مواجهة الحوثيين في اليمن.كما كان يتولى رئاسة الديوان الملكي، وكان مستشارا خاصا للعاهل السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن المشرف على إدارة شركة "أرامكو" النفطية الوطنية.وهو صاحب "رؤية 2030" التي تهدف الى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط وجذب استثمارات في قطاعات اخرى بينها الترفيه في دولة اكثر من نصف سكانها دول سن الـ25.وعين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بتصويت 31 عضوا في "هيئة البيعة" من أصل 34، بحسب ما أورد تلفزيون "الإخبارية".وتعنى "هيئة البيعة" باختيار ولي العهد بأكثرية أعضائها، وأنشئت بعد إجراء إصلاح عام 2006 من أجل تأمين انتقال سلمي للسلطة في هذه المملكة الخليجية المحافظة.