سامي الجميل: السلطة الحالية تتجه لادارة البلاد بطريقة ديكتاتورية

سامي الجميل: كنا نتمنى أن يلعب رئيس الجمهورية الدور الجامع

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن هناك اشارات واضحة توحي بأن السلطة السياسية الحالية تتجه لادارة البلاد بطريقة ديكتاتورية وهي ترفض تقبل الرأي المعارض، ولفت الى ان التهديد بالشكاوى، والتهديد برفع حصانة النواب، وعدم قدرة السلطة على تحمل رأي المعارضة داخل مجلس النواب، فيها نوع من الهستيريا.

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وأشار الجميل في مؤتمر صحافي إلى أن عدم دعوة الوزراء الى اجتماع الخميس هو اقرار مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بفشلهم ولذلك دعا الاوصياء عليهم لايجاد مخرج.وقال: "كنا نتمنى أن يلعب رئيس الجمهورية الدور الجامع لكنه اتخذ خيارا غير ذلك".