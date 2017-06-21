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21 حزيران 2017
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الحاج حسن تعليقا على كلام فنيانوس عن مسايرة التيار: نحن نتخذ موقفنا وفقا لقناعاتنا ومبادئنا وبموضوعية

الحاج حسن تعليقا على كلام فنيانوس عن مسايرة التيار: نحن نتخذ موقفنا وفقا لقناعاتنا ومبادئنا وبموضوعية Lebanon, news ,lbci ,أخبار كلام,تعليقا,الحاج,
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الحاج حسن تعليقا على كلام فنيانوس عن مسايرة التيار: نحن نتخذ موقفنا وفقا لقناعاتنا ومبادئنا وبموضوعية
 
 
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