جوزيف عبسي بطريركا جديدا للكاثوليك...من هو؟

البطريرك الجديد من مواليد دمشق

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LBCI News Lebanon

انتخب سينودوس الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد منذ يوم الاثنين 19 الجاري في المقر الصيفي للبطريركية- عين تريز في قضاء عاليه، المطران جوزيف عبسي بطريركا جديدا للروم الملكيين الكاثوليك.

وأقام الأساقفة صلاة الشكر في كنيسة البطريركية.

اشارة الى ان المطران عبسي هو من مواليد دمشق في 20/6/1946 تابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس (الآباء البولسيين) حيث سيم كاهنا في 6/5/1973 بوضع يد البطريرك مكسيموس الخامس.

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بعد توليه عدة وظائف رعوية والتعليم (لا سيما في مجال الموسيقى الليتورجية) انتخب رئيسًا عامًا للجمعية في 13/7/1999. انتخب أسقفًا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ورئيس أساقفة طرسوس شرفًا من قِبل السينودس في 22/6/2001 نال السيامة الأسقفية من البطريرك غريغوريوس الثالث بمعاونة المطران يوحنا منصور والمتروبوليت جوزيف كلاّس في كنيسة القديس بولس في حريصا في 2/9/2001. عيّن نائبًا بطريركيًا في دمشق في 13/10/2006.