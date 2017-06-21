آخر الأخبار
21 حزيران 2017
21/06/2017 04:52:06
اوغاسبيان: نحن مع اعادة النظر بدفتر شروط مناقصة البواخر أما اعادة النظر بكل الخطة فهذا حرام
اوغاسبيان: نحن مع اعادة النظر بدفتر شروط مناقصة البواخر أما اعادة النظر بكل الخطة فهذا حرام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار النظر,اعادة,اوغاسبيان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً