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21 حزيران 2017
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وكالة "تاس" الروسية: طائرة روسية طاردت طائرة لحلف شمال الاطلسي وأبعدتها عن طائرة وزير الدفاع

وكالة "تاس" الروسية: طائرة روسية طاردت طائرة لحلف شمال الاطلسي وأبعدتها عن طائرة وزير الدفاع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الروسية,quot,quot,وكالة,
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وكالة &quot;تاس&quot; الروسية: طائرة روسية طاردت طائرة لحلف شمال الاطلسي وأبعدتها عن طائرة وزير الدفاع
 
 
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