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21 حزيران 2017
21/06/2017 05:12:01
وكالة "تاس" الروسية: طائرة روسية طاردت طائرة لحلف شمال الاطلسي وأبعدتها عن طائرة وزير الدفاع
وكالة "تاس" الروسية: طائرة روسية طاردت طائرة لحلف شمال الاطلسي وأبعدتها عن طائرة وزير الدفاع
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LBCI News Lebanon
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