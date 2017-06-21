الرئيس عون: قد لا يعبّر قانون الانتخاب عن كل تطلعاتنا لكنه نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحول الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية