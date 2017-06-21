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21 حزيران 2017
21/06/2017 05:13:10
الرئيس عون: قد لا يعبّر قانون الانتخاب عن كل تطلعاتنا لكنه نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحول الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية
الرئيس عون: قد لا يعبّر قانون الانتخاب عن كل تطلعاتنا لكنه نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحول الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية
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LBCI News Lebanon
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