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21 حزيران 2017
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عون: بلغ عجز الكهرباء المتراكم منذ العام 1992 حتى 2016 33 مليار دولار ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينات لانخفض الدين العام الى 42 مليارا

عون: بلغ عجز الكهرباء المتراكم منذ العام 1992 حتى 2016 33 مليار دولار ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينات لانخفض الدين العام الى 42 مليارا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتراكم,الكهرباء,
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عون: بلغ عجز الكهرباء المتراكم منذ العام 1992 حتى 2016 33 مليار دولار ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينات لانخفض الدين العام الى 42 مليارا
 
 
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