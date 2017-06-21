أخبار دولية
21 حزيران 2017
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محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير

أمر قد يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تيران وصنافير,مصر,أمر قد يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية
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محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير
 
اصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.
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