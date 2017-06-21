محكمة مصر الدستورية العليا توقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير

أمر قد يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية

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LBCI News Lebanon

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اصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.