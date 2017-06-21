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21 حزيران 2017
21/06/2017 05:51:33
الحريري: لاعتماد مقاربة ايجابية لموضوع تأمين الكهرباء لانه من غير الطبيعي ان تكون مدة تزويد اللبنانيين فقط ١١ ساعة في اليوم خصوصاً وان الخطة موجودة ويجب تطبيقها
الحريري: لاعتماد مقاربة ايجابية لموضوع تأمين الكهرباء لانه من غير الطبيعي ان تكون مدة تزويد اللبنانيين فقط ١١ ساعة في اليوم خصوصاً وان الخطة موجودة ويجب تطبيقها
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