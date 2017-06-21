قائد القوات الجوية الإسرائيلية: سنخوض أي حرب جديدة ضد حزب الله "بكل قوتنا"

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أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال عامير إيشل أن إسرائيل ستستخدم كل قوتها من البداية حال نشوب أي حرب جديدة مع حزب الله.وأشار في مؤتمر هرتزليا السنوي للأمن قرب تل أبيب الى أن التحسينات التي طرأت على القوات الجوية الإسرائيلية منذ حرب لبنان عام 2006 تعني أن بإمكانها، في يومين أو ثلاثة فقط، شن نفس عدد الضربات الجوية التي شنتها في الحرب التي استمرت 34 يوما.وقال "إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البداية" مشيرا إلى احتمال ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار بسرعة قبل أن تتمكن إسرائيل من تحقيق كل أهدافها الاستراتيجية.