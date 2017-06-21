مجلس الامن الدولي وافق على تعيين سلامة مبعوثا للامم المتحدة الى ليبيا

الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش أيد تعيين سلامة في هذا المنصب

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LBCI News Lebanon

وافق مجلس الامن الدولي على تعيين الوزير السابق غسان سلامة مبعوثا للامم المتحدة الى ليبيا خلفا للالماني مارتن كوبلر.

ويتوّج هذا التعيين اربعة اشهر من البحث عن شخصية تتولى رئاسة البعثة السياسية للامم المتحدة في ليبيا وتشرف على المفاوضات الرامية للتوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.

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وكان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش أيد تعيين سلامة في هذا المنصب، بعدما قوبلت اسماء اخرى برفض من عدد من اعضاء المجلس.

وسلامة كان قد عين مستشارا للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان ومستشارا لبعثة الامم المتحدة في العراق.