الأمن العام: توقيف فلسطيني لاجئ لإنتمائه الى داعش

أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين

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LBCI News Lebanon

في إطار متابعة المجموعات الارهابية ورصد نشاطاتها داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة الفلسطيني اللاجئ في لبنان (هـ .ح) لإنتمائه الى جماعات ارهابية.

وبالتحقيق معه، إعترف انه تعرف على تنظيم داعش الارهابي من خلال تواصله مع بعض الارهابيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم ابن خالته الفلسطيني اللاجئ في سوريا (س.ك) الملقب "ابو الليث" الذي غادر مخيم عين الحلوة الى سوريا والتحق بالتنظيم المذكور، حيث حرضه الاخير على المغادرة الى سوريا للقتال الى جانب التنظيم وانه في حال قتل هناك فسيحظى بعدد من الحوريات.

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ومن خلال سعيه للمغادرة الى سوريا تعرف على الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) الذي ينشط في تهريب المقاتلين من مخيم عين الحلوة الى سوريا، وكان بصدد تنسيق عملية انتقاله الى الرقة بواسطة التهريب الا ان توقيفه حال دون ذلك.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.