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21 حزيران 2017
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التحكم المروري: قطع طريق خلدة باتجاه الجنوب بعد أفران شمسين وتحويل السير إلى الطريق البحري بسبب تركيب يافطات وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: قطع طريق خلدة باتجاه الجنوب بعد أفران شمسين وتحويل السير إلى الطريق البحري بسبب تركيب يافطات وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلدة,طريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قطع طريق خلدة باتجاه الجنوب بعد أفران شمسين وتحويل السير إلى الطريق البحري بسبب تركيب يافطات وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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