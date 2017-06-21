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21 حزيران 2017
21/06/2017 07:53:58
انتهاء جلسة مجلس الوزراء واجتماع غداً برئاسة الحريري للبحث بتمديد عقود مقدمي الخدمات
انتهاء جلسة مجلس الوزراء واجتماع غداً برئاسة الحريري للبحث بتمديد عقود مقدمي الخدمات
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LBCI News Lebanon
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