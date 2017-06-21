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21 حزيران 2017
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء واجتماع غداً برئاسة الحريري للبحث بتمديد عقود مقدمي الخدمات

انتهاء جلسة مجلس الوزراء واجتماع غداً برئاسة الحريري للبحث بتمديد عقود مقدمي الخدمات Lebanon, news ,lbci ,أخبار واجتماع,الوزراء,مجلس,جلسة,انتهاء,
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء واجتماع غداً برئاسة الحريري للبحث بتمديد عقود مقدمي الخدمات
 
 
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