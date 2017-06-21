ما هي وظيفة الخيوط المزعجة التي نجدها على الموز؟

يقدّم الموز فوائد صحيّة متعدّدة لجسم الإنسان إذ يحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل البوتاسيوم. لكن ما يزعج البعض هو الخيوط التي نجدها عليه.
وكشف الطبيب الأميركي نيكولاس غيليت أن لهذه الخطوط أهمية كبرى وأنه لا يمكننا تناول الموز بدون وجودها عليه.
وتُعتبر هذه الخيوط كنوع من الأنسجة التي تتواجد في كلّ أنواع النباتات والمسؤولة عن نقل العناصر الغذائية.
وتساعد هذه الأنسجة على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز والتي يستفيد من منافعها الإنسان لدى تناولها.
وذكر غيليت أن هذه الخطوط غنية بالألياف تمامًا مثل الموزة الكاملة وأضاف أنه من الممكن تناولها بشكل طبيعي.
وأشار غيلين إنه من الممكن تعديل هذا النوع من الفاكهة جينيًا للتخلص من هذه الخيوط إلا أن الموضوع يتطلب أبحاثًا مكثفة من قبل الخبراء.