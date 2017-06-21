غرائب وطرائف
21 حزيران 2017
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بالفيديو- انتقمت بوحشية من عشيقة زوجها... ماذا فعلت لها؟

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بالفيديو- انتقمت بوحشية من عشيقة زوجها... ماذا فعلت لها؟

اتهمت سيدة بالاعتداء والسرقة بعدما انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروّعة وهي تنتقم من عشيقة زوجها بطريقة وحشية في حديقة في أستراليا.

وبحسب اللقطات التي نشرها موقع Seven News، فقد ظهرت الزوجة ماري كامارا، البالغة من العمر 33 عاماً، وهي في حالة غضب شديدة في حين أن العشيقة جميمة مارغاي ظهرت وهي تحمل هاتفاً بيدها.
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وقد وجّهت كامارا اللكمات الى مارغاي فضربتها على وجهها، ثمّ سحبت شعرها المستعار ورمته أرضاً.  

ويذكر أن هذه اللقطات قد عرضت أمام محكمة بانكستاون الجزئية، بعد مرور عامين على الحادثة.






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