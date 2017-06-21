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21 حزيران 2017
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ثنائي توفي بطريقة مأساوية... ماذا كان يفعل في المقعد الخلفي من السيارة؟

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ثنائي توفي بطريقة مأساوية... ماذا كان يفعل في المقعد الخلفي من السيارة؟

توفي ثنائي روسي غرقاً بعدما سقطت سيارته في بحيرة بينما كان يمارس الجنس في المقعد الخلفي، بحسب تقارير الشرطة.

وكان كل من ايفجيني تشيرنوف ويانا كريوشكوفا، البالغان من العمر 22 عاماً، متوجّهان في السيارة من فولوغراد الروسية عندما قرّرا أن يتوقفا بالقرب من بحيرة. وعندما كان الثنائي يمارس الجنس في المقعد الخلفي، انزلقت السيارة في البحيرة وغرقت.
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وبالرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها الثنائي بهدف النجاة والهروب من السيارة، إلا أنه لم ينجح، فغرق الشابان وتوفيا. وقد أبلغ أقاربهما عن فقدانهما بعدما لم يعودا الى المنزل.

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