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21 حزيران 2017
21/06/2017 08:14:31
أبي خليل بعد جلسة الحكومة: ملتزم بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين والدولة واذا لم تكن نتيجة المناقصة في هذا الاطار جيدة بالنسبة للدولة فلن نرفعها لمجلس الوزراء
أبي خليل بعد جلسة الحكومة: ملتزم بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين والدولة واذا لم تكن نتيجة المناقصة في هذا الاطار جيدة بالنسبة للدولة فلن نرفعها لمجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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