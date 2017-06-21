طباخ قتل امرأتين كان على علاقةٍ غرامية بهما...

قتل امرأتين كان على علاقةٍ غرامية بهما...

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LBCI News Lebanon

ألقت الشرطة البريطانية القبض على الطباخ السابق روبرت تريغ بتهمة قتل سيدتين كان على علاقة غرامية بهما.



واتّهمت الشرطة تريغ بقتل سوزان نيكولسن عام 2011 و كارولين ديفلين عام 2006 عمدًا بعدما صرّح بأنه استيقظ ليجد كل منهما متوفاة في الحالتين.

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وقال تريغ للشرطة إنه تسبب باختناق نيكولسن عن طريق الخطأ بالنوم فوقها بعد تناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، إلا أن الفحوص أثبتت تمدّد الأوعية الدموية لديها وتلقيها ضربة قوية على الجهة الخلفية من رأسها.



كذلك، لم يقم تريغ البالغ من العمر 52 عامًا بطلب مساعدة المسعفين عند وقوع الحادثتين، بل احتسى القهوة فقام الجيران بطلب الإسعاف.



وبعد وفاة ديفلين، طلب تريغ من اولادها مشاهدتها وهي تستلقي على الفراش.