بالصور- هذه الفتاة أصبحت نجمة على الانترنت... لن تصدّقوا عمرها الحقيقي!

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إذا نظرتم الى صور هذه الفتاة، قد تعتقدون للوهلة الأولى أنها طالبة جامعية شابة. ولكن في الحقيقة، فإن Lure Hsu تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ42.وقد أصبحت التايوانية الأنيقة لوري نجمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صدمت رواد الانترنت بمظهرها الشاب.وتقول لوري، إن السر وراء إطلالتها هذه هو شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الكثير من الخضراوات.وقد اكتسبت لوري، مصممة ديكور داخلي، هذه الجماهيرية على الانترنت بسبب شقيقتها الصغرى الممثلة شارون التي دعتها الى حضور عرض ترفيهي معها في عام 2015. وفي شهر آب من العام نفسه، نشرت شارون على موقع على فيسبوك تعليقاً عن الاحتفال بعيد لوري الاربعين، عندها أصيب الجماهير بالصدمة لاكتشاف عمرها الحقيقي.ولفت رواد الانترنت الى أن وجه لوري خالٍ من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، إذ إنها تبدو وكأنها فتاة في سن المراهقة.ويذكر أن لوري لديها نحو 230 ألف متابع على انستغرام، وأكثر من 341 ألف شخص على فيسبوك.ويشار الى أن صور لوري قد اجتاحت أخيراً وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وتايوان، إذ لقبت بـ" the goddess with a frozen age" أي ما يعني "إلهة لا تكبر يوماً".