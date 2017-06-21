بالصور: حفل زفاف خيالي لوريثة سواروفسكي استمر 3 أيام

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في حفل زفاف أسطوري، تزوجت وريثة امبراطور الأحجار الكريمة بول سواروفسكي، الشابة الجميلة فيكتوريا من مغنٍ نمساوي شهير يُدعى ويرنر مورز خلال عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا في سلسلة حفلاتٍ استمرت 3 أيام.واللافت أنّ الشابة أطلّت في الاحتفال الأول داخل كنيسة بفستان ملوكي صممته هي بنفسها بمساعدة مصمم الأزياء مايكل سينكو وتم ترصيعه بـ 500 ألف حبة كريستال وبلغت تكلفته 1 مليون دولار أميركي.بالإضافة إلى ما ذُكر، تميز الفستان الأول بذيل بلغ طوله 8 أمتار وانتعلت حذاءً أبيض اللون من جيمي شو.يُشار إلى أن الزواج جرى في كاتدرائية سان جوستو، في إيطاليا بحضور 250 شخصاً من أقرب الأصدقاء والعائلة.بعد مراسم الزفاف، سافر الزوجان وضيوفهما على بعد 20 كلم باتجاه منتجع فاليسيا في بورتوبيكولو. وقد أبهرت العروس الحضور بفستان آخر ضيق باللون الأبيض.وفي اليوم الثالث، أقيمت حفلة صاخبة جداً تميزت بطغيان اللون الأحمر فحتى العروس ارتدت فستاناً مثيراً مرصعاً بحبات الكريستال الحمراء.إليكم صور حفل الزفاف: