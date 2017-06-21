الوفد اللبناني برئاسة شبيب الى مؤتمر متروبوليس واصل لقاءاته

واصل الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر متروبوليس لكبريات مدن العالم ومنظمة المدن الفرنكوفونية، الذي تستضيفه مدينة مونتريال في كندا، برئاسة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وعضوي مجلس بلدية بيروت غبريال فرنيني وانطوان سرياني، لقاءاته في مونتريال التي كان وصل اليها مساء الأحد.

وقد اجتمع الوفد الاثنين، بسائر الوفود المشاركة والقادمة من حول العالم، في صالة "قصر المؤتمرات" في وسط مونتريال، حيث ألقيت الكلمات وتم التعارف بين الوفود.

وبعد الظهر، زار الوفد برئاسة شبيب، يرافقهم قنصل عام لبنان في مونتريال فادي زيادة ورئيس تحرير جريدة "الأخبار - النهار" إيلي مجاعص، عمدة المدينة ديني كودير، في مكتبه في مقر البلدية، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين بلديتي مونتريال وبيروت على صعيد التكنولوجيا والبيئة وتبادل الخبرات.

وتابع الوفد اللبناني لقاءاته مع المسؤولين الكنديين، فالتقى شبيب والوفد المرافق صباح الثلاثاء، رئيس شركة الطيران الكندية، بناء لطلبه، لاستعراض ما وصلت إليه المباحثات بشأن عودة تسيير الخط المباشر بين مونتريال وبيروت.

وقد لمس الوفد اللبناني حماسة كبيرة لدى المسؤولين الكنديين لعودة هذا الخط قريبا، وإعادة تشغيله لما له من عوائد كبيرة على الجانبين.